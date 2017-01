ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Anfernee Dijksteel

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 24: Anfernee Dijksteel



Wie? Zo op het gehoor lijkt het alsof Ajax haar oog heeft laten vallen op een Engelse of Amerikaanse voetballer. In werkelijkheid komt Anfernee Dijksteel 'gewoon' uit ons eigen kikkerlandje, nota bene uit de hoofdstad Amsterdam zelf.



Dijksteel, dus; een twintigjarige middenvelder. Hij deed eens mee met de NIKE Academy in een wedstrijdje tegen Charlton Athletic. Daar deed hij het zo goed dat de Engelsen hem wel wilden hebben. Precies een jaar geleden kon hij aan de slag bij de club.



Nu kan hij dus terug naar huis, als we The South London Press mogen geloven. Ook Everton, van Ronald Koeman, zou achter de voetballer aanzitten. Het is de vraag of Ajax, met al die grote namen als Lasse Schöne en Davy Klaassen, zit te wachten op nog een middenvelder. Of zou het slechts een stom gerucht zijn?



Stelling: Ajax heeft zat goede spelers en moet Dijksteel laten lopen