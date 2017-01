El Ahmadi met Marokko ronde verder in Afrika Cup

Het enige doelpunt kwam op naam van Rachid Alioui. Hij trof na iets meer dan een uur spelen doel. De zege was belangrijk, omdat Marokko nog niet verzekerd was van de volgende ronde. Alle vier de deelnemers aan Groep C maakten daar nog kans op. El Ahmadi deed overigens de hele wedstrijd mee.



Marokko eindigde op de tweede plaats in de poule. Eerste werd Congo. Dat versloeg Togo met 1-3. Junior Kabananga maakte er 0-1 van, de 0-2 kwam op naam van Firmin Mubele Ndombe. Na de tegengoal van Kodjo Laba zorgde Paul-Jose M'Poku tien minuten voor tijd voor de 1-3.



De Marokkanen spelen in de kwartfinale tegen de koploper van Groep D. In die poule zitten Ghana, Egypte, Mali en Uganda. Ghana heeft al zes punten en is al door, Egypte volgt met vier punten. Mali staat op één, Uganda is uitgeschakeld.