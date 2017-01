Sparta Rotterdam knikkert Volendam na strafschoppen uit beker

Rihairo Meulens werd de schlemiel van FC Volendam. Hij miste de achtste strafschop. Keeper Roy Kortsmit van Sparta Rotterdam stopte de inzet. Sherel Floranus schoot een paar tellen later de winnende penalty binnen.



Dat gebeurde in een wedstrijd die niet veel om het lijf had. Het meest bijzondere was nog dat Michael Reiziger op de bank zat bij Sparta Rotterdam. Hij verving de voor twee duels geschorste trainer Alex Pastoor. De Rotterdammers hadden moeite met de club uit de Jupiler League, die van zich af beet.



Joey Veerman had namens FC Volendam voor rust moeten scoren. Hij schoot op de binnenkant van de paal. Namens Sparta Rotterdam lieten Paco van Moorsel en Stijn Spierings kansen onbenut. Kees Kwakman van de Noord-Hollanders werkte nog een bal op de lat.



In de verlenging schoot Thomas Verhaar Sparta met een afstandsschot op voorsprong. Een paar minuten later zette Bert Steltenpool de gelijkmaker op het bord, waardoor dus de strafschoppenserie volgde. Woensdag staan de duels FC Utrecht - SC Cambuur en AZ – SC Heerenveen op de rol, donderdag is Vitesse-Feyenoord.