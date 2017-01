'Ajax bedenkt bijzondere constructie voor megatalent Mahmoud'

Hij zal niet de directe versterking zijn waarop de fans hopen, maar Ajax is alvast bezig met de toekomst: Aliyu Mahmoud is dicht bij een samenwerking met de Amsterdammers.

De vijftienjarige Nigeriaan moet via een bijzondere constructie worden binnengehengeld, om regelgeving van de FIFA te omzeilen. Het is immers niet toegestaan om minderjarige spelers van buiten de EU te contracteren. Volgens Own Goal Nigeria kiest Ajax er daarom voor om Mahmoud een voorcontract te laten tekenen, om die verbintenis om te zetten in een vast dienstverband zodra hij de leeftijd van achttien bereikt.

Tot die tijd denkt Ajax aan Ajax Cape Town als geschikt onderkomen. Het is de bedoeling dat Mahmoud middels diverse stages in Amsterdam alvast kennismaakt met de Nederlandse moederclub.