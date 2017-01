Van Geel hoeft goed nieuws voor Feyenoord-aanhang

En de technisch directeur van Feyenoord heeft goede hoop dat zijn club een vertrek van een sleutelspeler bespaard zal blijven. In gesprek met De Telegraaf laat hij weten dat hij verwacht zijn spelersgroep intact te houden voor de rest van het seizoen. "Ik verwacht niet dat er nog iets gaat gebeuren", aldus Van Geel.



Wel kunnen de fans van Feyenoord contractnieuws verwachten. De club wil met Jens Toornstra om de tafel, al zal dat pas na de transferdeadline gebeuren. "Maar het is logisch dat we op enig moment gaan zitten met een speler over wie we tevreden zijn en die niet meer zo heel lang vastligt." Het contract van Toornstra loopt in de zomer van 2018 ten einde.