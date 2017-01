Wat weten we wél van Mahmoud, het mysterieuze Ajax-doelwit?

– Niet veel dus. Om te beginnen: het is nog maar de vraag of hij wel zeventien jaar is. Nederlandse media melden dat Mahmoud binnen een jaar achttien wordt en baseren zich daarbij op het Nigeriaanse Own Goal Nigeria. Die website schrijft echter in twee verschillende berichten over Mahmoud dat hij nog maar vijftien jaar oud is.



– Ajax kwam Mahmoud op het spoor via een schooltoernooi in Engeland. Hij verbleef volgens het eerder genoemde Own Goal Nigeria in Engeland in verband met een studie. Daaraan dankt hij zijn bijnaam The Whizzkid.



– Met zijn intelligentie zit het dus wel goed. En dat geldt ook voor zijn karakter, verzekert Auwal Mutunchi, voorzitter van de Mutunchi Academy. “Zijn moeder belde me vorige week om te zeggen dat Aliyu is begonnen met trainen bij Ajax Amsterdam. Ik ben trots op hem. Hij is een nuchtere jongen die altijd bereid is om te luisteren.”



– Diezelfde Mutunchi is de belangrijkste bron als het aankomt op de spaarzame informatie over Mahmoud. Zo is hij degene die meldde dat Ajax de jonge Nigeriaan een voorcontract laat tekenen. “Hij is een voorcontract overeengekomen, dat automatisch wordt omgezet in een vast dienstverband op het moment dat hij achttien wordt. Hij wordt later dit jaar zestien dus dat zal nog ruim twee jaar duren.”



– En ook het bericht over een verblijf bij Ajax Cape Town is afkomstig van Mutunchi. “Vanwege werkvergunningproblemen zal hij meer tijd doorbrengen bij Ajax Cape Town. Daar zullen ze zijn ontwikkeling nauwgezet monitoren. Gedurende zijn verblijf in Kaapstad zal hij regelmatig naar Amsterdam reizen om mee te trainen met Jong Ajax. We zijn allemaal heel blij voor hem. Hij verdient deze kans.”