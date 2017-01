Van Aanholt beklaagt zich over gebrek aan kansen onder Blind

Daarvan maakt de vleugelverdediger immers al sinds juni 2016 geen deel uit. Van Aanholt heeft het gevoel dat Blind hem over het hoofd ziet. "Het lijkt erop dat de bondscoach mij niet ziet of zo", zo liet hij Voetbal Inside optekenen. "Of dat hij mij geen kans wil geven. Dat is natuurlijk jammer. Niet alleen omdat ik fit ben, maar ook in vorm."



Met name het selecteren van spelers die bij hun club geen basiskrachten zijn steekt Van Aanholt, die op het punt staat om naar Crystal Palace te verkassen. "Ik heb weleens gehoord dat je bij je club moet spelen om in aanmerking te komen voor Oranje. Ik ga geen namen noemen, maar sommige jongens die bij Oranje zitten, of in de voorselectie, spelen niet eens. Ik wel. Ik speel elke week. Sterker nog, ik heb de laatste jaren bijna geen wedstrijd gemist."