Zelfverzekerde Dolberg schuift zichzelf naar voren voor penalty's

Slechts vier van de laatste zeven strafschoppen eindigden in een doelpunt. Te weinig, oordeelde Peter Bosz onlangs al. Dolberg laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat hij graag achter de bal gaat staan bij penalty nummer acht. "Vroeger in de jeugd bij Silkeborg nam ik ze weleens. Ik ben er redelijk goed in", aldus de negentienjarige spits.



Over zijn gebrekkige productie van de voorbije speelronden maakt Dolberg zich geen zorgen. "Ik heb vorig jaar bij Ajax Onder 19 ook een mindere periode gehad zonder doelpunten. Daar moet ik aan werken. Maar daarna kwam het dus ook goed. Ik weet wat ik moet doen om het 'gevoel' weer terug te krijgen. Focus houden en kalm blijven. Ik voel me vrij hoor, niet beperkt omdat ik een paar weken niet heb gescoord."