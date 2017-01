De Mos: "Pereiro zou zelfs iets voor Arsenal en Spurs kunnen zijn"

Zijn transfer had nogal wat voeten in de aarde. Voordat Pereiro uiteindelijk zijn handtekening zou zetten in Eindhoven moest PSV afrekenen met een excentrieke zaakwaarnemer én een transfersom van zes miljoen euro voldoen. Die transfersom heeft de creatieve aanvaller nog niet waargemaakt.



Volgens De Mos is de tijd van zijn definitieve doorbraak aangebroken. "Hij kan pas echt stappen zetten bij PSV als hij onvoorwaardelijk vertrouwen krijgt en ook echt voelt. Die fase zou hij nu voorbij moeten zijn", zegt hij in het Eindhovens Dagblad. "De club heeft een tekort aan aanvallers en niemand hijgt hem in de nek. Hij speelt en de andere aanvallers zijn voor hem niet bedreigend."



Phillip Cocu doet er volgens De Mos goed aan om Pereiro te gebruiken in een meer centrale rol op het veld. "Ik blijf erbij dat hij eigenlijk een nummer tien is. Als ik hem zou moeten verdedigen, dan zou ik rond de zestien veel schrik van hem hebben. In een ploeg die heel dominant speelt zou hij beter tot zijn recht komen en ik denk dat hij zelfs voor Arsenal en Tottenham een goede versterking zou kunnen zijn. PSV speelt toch vaak met de handrem erop en gaat pas los als het echt moet. Hoe leuk het dan kan worden, hebben we zondag gezien."