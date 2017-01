Ajax let op: Huntelaar en Schalke in gesprek over aflopend contract

Huntelaar wordt al geruime tijd met een terugkeer naar Ajax in verband gebracht. Hij is niet meer zo belangrijk voor Schalke als in het verleden en drukt bovendien zwaar op het salarishuis van de club uit Gelsenkirchen. Naar verluidt toucheert hij jaarlijks zes miljoen euro.



Schalke-manager Christian Heidel laat voorlopig nog niets los over de plannen van zijn club met de Oranje-international. "We gaan heel fair en open met elkaar om", zegt hij in gesprek met Bild.



Het huidige contract van Huntelaar loopt in de zomer ten einde, maar eerder kwam al naar buiten dat die verbintenis automatisch met een jaar verlengd wordt indien Huntelaar minimaal de helft van alle officiële duels van Schalke in actie komt. Tot dusver stond hij, mede vanwege blessureleed, in negen van de 25 duels op het veld. "Even los van die optie: we zijn in gesprek en we zullen bespreken hoe we met elkaar verder willen in de toekomst", aldus Heidel.