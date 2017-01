Het ballenmeisje: Martina Stetiarova

De Slowaakse is multifunctioneel. Model, Playmate, DJ. Plak er een plaatje op en waarschijnlijk is het van toepassing op de blonde babe. Sinds enkele jaren is ze ook fervent voetbalsupporter. Eerst enkel van Slovan Bratislava, de grootste club uit haar geboorteland. Sinds landgenoot Juraj Kucka de stap naar AC Milan heeft gemaakt, ondersteunt ze ook de Italiaanse topclub van harte.



Stetiarova werd in 2012 bekend in Slowakije toen ze deelnam aan la Farma. Een reallife soap, waarbij allerlei personen bij elkaar werden gestopt die moesten leven in en rond de boerderij. Een soort Utopia. Daar viel ze dermate op dat ze een stroom uitnodigingen ontving als gast in diverse tv-programma's en deelnam aan nationale en internationale schoonheidswedstrijden. Daar kwam ze regelmatig als winnaar uit de bus.



Dat leverde haar weer een contract op als lingerie- en kostuummodel. Het jaar 2014 vormde voor de blonde Slowaakse een topjaar. Ze werd uitgeroepen tot Playmate, tot Miss World Bikini, tot Best Figure Of The World en tot Miss European Bikini. Bij de laatste verkiezing werd ze nog deels gebodypaint in de clubkleuren van Slovan Bratislava. Haar roem als showgirl werd daarmee nog verder verstevigd.



Sinds twee jaar draait ze ook in grote discotheken en op dancefeesten over de hele wereld. Beelden van haar draaikwaliteiten zijn te vinden op YouTube. Door haar drukke werkzaamheden heeft ze zich buiten Bratislava ook gevestigd in twee andere steden. Zo heeft ze een appartement in Istanboel, Turkije, en de Italiaanse hoofdstad Rome. In januari 2016 werd ze overigens voor de tweede keer Playmate in de Slowaakse editie van Playboy.



Met haar passie voor AC Milan maakte ze het plaatje de afgelopen weken compleet. Ze haalde met haar gewaagde geposeerde foto's de grote Italiaanse en internationale media. Ook sportkranten Tuttosport, La Gazzetta dello Sport en Il Giornale uit het land van de laars besteedden aandacht aan de fotoshoot. Op haar Instagram-account kijkende ontbreekt overigens nog een foto vanuit San Siro.



Wel bezocht ze vorige maand Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Uiteraard in het shirt van AC Milan. Het leverde haar opnieuw een karrenvracht aan likes op. Op Instagram heeft ze nu 20.200 volgers. Op Facebook telt ze nu 9.300 likes. Twitter, waar ze slechts op 4.100 staat, heeft ze twee jaar geleden laten liggen. Dat zal haar weinig deren. Oh ja, voor haar agenda de komende duels van AC Milan: Juventus-uit (Coppa Italia, 25 januari), Udinese-uit (29 januari), Sampdoria-thuis (5 februari) en AC Bologna-uit (8 februari).