FC Twente hoopt Assaidi na interventie KNVB snel in te zetten

Al vier weken wacht hij op zijn vrijgave uit Qatar, waar de linkeraanvaller zijn doorlopende contract bij Al Ahli liet ontbinden. Volgens eigen zeggen heeft hij aan alle verplichtingen voldaan. Alleen is het woord nu aan zijn voormalige werkgever. Vanwege een machtswisseling hebben alle lopende zaken daar een flinke vertraging opgelopen.



FC Twente is het wachten inmiddels beu en is vorige week vrijdag via de KNVB een procedure gestart voor een voorlopige vrijgave. Op basis van dat document mag een voetballer in actie komen, terwijl in de tussentijd de FIFA verder onderzoek doet, meldt TC/Tubantia. Volgens eigen zeggen kon FC Twente niet eerder in actie komen, omdat Al Ahli anders een beroepsmogelijkheid werd geboden, waardoor de zaak zich nog langer zou voortslepen.



In Enschede rekent de clubleiding op een snelle vrijgave. Met het bewuste nooddocument kan Assaidi zondag tegen PEC Zwolle eindelijk zijn debuut maken. "Het zal tijd worden", meldde Assaidi tegenover de regionale krant. Dinsdag speelde de vleugelaanvaller ruim een uur mee in een oefenwedstrijd in Varsselder tegen De Graafschap (1-1).