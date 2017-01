Liefje Gutiérrez poseert halfnaakt tussen griezels

Het Argentijnse supermodel, het liefje van oud-international Jonás Gutiérrez, nam afgelopen week actief deel aan het carnaval in het Zuid-Amerikaanse land. Ze stond op een praalwagen en feestte mee tot diep in de nacht. Diverse foto's belandden op haar Instagram-account. Gutiérrez, oud-speler van onder meer Newcastle United, is daarop overigens niet waar te nemen...



Haar Instagram-account toont sowieso een serie eh... bijzondere foto's.





