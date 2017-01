'Ajax blaast interesse in Pavón nieuw leven in'

Daarna werd het talent van Boca Juniors op een zijspoor geplaatst. Maar Tuttomercatoweb.com meldt in een exclusief bericht dat Ajax zich opnieuw heeft gemeld. Al zou het gaan om een beoogde transfer voor het komende seizoen. Pavón ligt nog tot medio 2021 vast bij Boca.







De Argentijnse topclub Boca Juniors nam het talent in 2014 over van CA Talleres. Pavón werd direct verhuurd aan CA Colón. Na vijf doelpunten in twintig duels werd hij teruggehaald. Hoe hoog het prijskaartje is, dat aan Pavón hangt, is niet geheel duidelijk.