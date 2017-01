Beugelsdijk: "Ik wil graag mijn trainersdiploma's gaan halen"

"Ik ben daar zeker over aan het nadenken", vertelt de centrale verdediger van ADO Den Haag tegenover ELF Voetbal. "In het begin vond ik het idee om zelf trainer te worden maar niks. Maar ik merk in de loop van de jaren dat ik het toch erg leuk vind om met kinderen te werken. Niet alleen in het voetballen. Maar ik ben ook goed met mijn neefjes, nichtjes. Ik wil heel graag mijn trainersdiploma's gaan halen. In mijn eigen Voetbalschool kan ik nu hierin de eerste stappen maken."



Tom Beugelsdijk start komende vrijdag met zijn eigen Voetbalschool. Dertien vrijdagen achter elkaar, inclusief een inhaalmoment, zullen gediplommeerde trainers op de velden van het Haagse VUC kinderen tussen 8 en 16 jaar de oefensessies voor hun rekening nemen. "Ik loop daar telkens tussen en zal ook tips en adviezen geven. Ik kijk er echt naar uit om straks de eerste training te zien."



Op de Voetbalschool is plek voor honderd spelers. Iedereen kan zich voor de trainingen inschrijven, via het e-mailadres inschrijven@tombeugelsdijk.nl. Meer informatie over de trainingen en trainers staat op de Facebook-pagina Voetbalschool Tom Beugelsdijk.