Het bijzondere verhaal van Ajax- en Everton-doelwit Dijksteel

“ Een tussenstap in het Championship lijkt me ideaal”

Een carrière als prof had hij al opgegeven. De hoop om het te maken als profvoetballer was gereserveerd voor de nacht, als zijn realiteitszin niet wakker was om hem af te remmen. Totdat hij zich aanmeldde voor een stage bij de Nike Academy. Een balletje trappen op het KNVB-complex in Zeist. Met vrienden. Voor de lol. Twee jaar later woont en werkt Dijksteel in voetbalhoofdstad Londen, mag hij zich jeugdinternational noemen, en zitten grote clubs achter hem aan als een warmtegeleideraket.



Je naam doet bij niet veel mensen een belletje rinkelen.

"Haha, nee, dat geloof ik wel. Ik speel nu twee jaar in Engeland. Eerst bij de Nike Academy en nu een jaartje bij Charlton Athletic."



Hoe kwam dat allemaal tot stand?

"Toen ik in de A1 van AFC speelde heb ik me ingeschreven voor een stage van de Nike Academy in Zeist. Eigenlijk gewoon omdat ik het leuk vond, met een paar vrienden. Daar werden vijf talentvolle spelers uitgekozen voor een stage in Engeland. Ik mocht mee. In Engeland speelde ik met zestig talenten uit de hele wereld. Brazilië, Duitsland, overal vandaan. Van die zestig bleven er vijf of zes over, onder wie ik. Na een jaar in het team van de Nike Academy kreeg ik een contract aangeboden bij Charlton."



En was je ineens prof.

"Ja, daar had ik eerlijk gezegd niet meer op gerekend. Ik heb in de jeugd een jaartje bij Excelsior Rotterdam gespeeld, in de C2, maar moest daar weg. Ik woonde in Amsterdam en bij Excelsior vonden ze die afstand te groot. Er was sprake van dat ik naar Rotterdam zou verhuizen, mijn broertje speelde toen al bij Feyenoord, maar dat ging niet door. Dus ging ik terug naar de amateurs, eerst bij Argon, toen bij AFC. Mijn broertje speelt trouwens nog steeds bij Feyenoord. Hij is vijftien jaar oud. Toen ik me bij Nike aanmeldde had ik nog geen idee van het hele plan dat erachter zat, maar halverwege kreeg ik wel het gevoel dat er meer in zat."



In de jaren daarvoor heeft geen enkele profclub zich voor je gemeld?

"Er speelde iets met NEC, maar dat werd nooit concreet. Bij AFC had ik een van mijn beste jaren. We speelden op een hoog niveau en ik was een van de uitblinkers. Ze gunden het me ook om voor een profkans te gaan."



En nu word je naar verluidt gevolgd door Ajax en Everton. Wat weet je daarvan?

"Niet zoveel. Ik heb het er wel over gehad met mijn zaakwaarnemer, maar ben er niet zo mee bezig. De laatste maanden gaat het echt goed, daar wil ik me op focussen. Het is jammer dat onze wedstrijd van vorige week werd afgelast, anders had ik mijn debuut voor het eerste gemaakt. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik minuten ga maken in een eerste elftal. Dat is nodig om voor Jong Oranje in aanmerking te komen."



Waar hoop je over een jaar te staan?

"Mijn contract loopt in de zomer af. Charlton speelt in de League One, voor mijn ontwikkeling lijkt me een tussenstap in het Championship ideaal."



Dus Overmars en Koeman hoeven niet te bellen?

"Haha, dat zijn jouw woorden."