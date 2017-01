'Virgil van Dijk enkele maanden uitgeschakeld'

De eerste diagnose is niet positief. Volgens The Sun gaat het maanden duren voor Van Dijk hersteld is. Onze landgenoot zou in dat geval pas aan het einde van dit seizoen weer inzetbaar zijn. Daardoor moet hij eind maart ook het tweeluik met Italië (oefen, thuis) en Bulgarije (WK-kwalificatie, uit) laten schieten.



De lange afwezigheid is extra zuur voor Van Dijk, aangezien hij in de belangstelling stond van meerdere topclubs. Zo zouden Chelsea, Everton en Manchester City hem graag willen inlijven. Southampton heeft de langdurige blessure van Van Dijk nog niet bevestigd. Daarin lonkt nog een sprankje hoop.