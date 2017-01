Jagen met Pelle: "Lekker om even in een andere wereld te zijn"

“ Kijk maar eens. Het verschil tussen een ree en een damhert is al lastig.”

"Sst. Stil eens! Voorzichtig lopen." Wie wil leren jagen moet vooral de kunst van het zwijgen goed beheersen. En het onopvallend voortbewegen ook, zo verzekert Pelle van Amersfoort ergens in de bossen van Oranjewoud, nabij Heerenveen. Met zijn postuur en lengte van 1,93 meter lijkt het voor hem bijna onmogelijk om niet op te vallen, maar in zijn groen met bruin gevlekte outfit en bijpassende cap lukt het hem alleraardigst.



"Het klinkt weleens overdreven dat je eruit moet zien als een boom", vertelt hij. "Maar het is echt zo. Ik heb weleens filmpjes gezien van jagers die zich in een bladerdeken hebben ingepakt om niet op te vallen. Anders is een dier zomaar verdwenen. Een kraai kan je uit jouw auto zien stappen, maar zodra je als jager je geweer pakt, zijn ze weg. Zo slim zijn beesten wel."



Jagersinstinct

Het is een mooi gezicht. De aanvallende middenvelder van sc Heerenveen sluipend door de vrije natuur. De rust die het met zich meebrengt is voor hem een goede tegenpool van de drukke voetbalwereld. "Dat is het fijne van de natuur: het heeft helemaal niets met de voetbalwereld te maken. Daarom vind ik het heerlijk om na een lange dag een lekkere boswandeling te maken. Even in een andere wereld zijn."



Zijn voorliefde voor de natuur bracht Van Amersfoort bij de jagersopleiding. Eens per twee weken voegt hij zich daarvoor bij een groep mannen om jager te worden. Mannen met baarden, van wie de gemiddelde leeftijd vergelijkbaar is met die in de kerk. Een jager word je niet zomaar. Daarvoor is kennis vereist. Er zijn honderden piepkleine verschillen tussen dieren, die een jager feilloos moet herkennen. "Kijk maar eens. Het verschil tussen een ree en een damhert is al lastig."



Voordat we aan onze jacht in het bos beginnen laat hij een map vol lesmateriaal zien. "Ook de sporen van elk dier moet je herkennen. En waar leiden die heen? Is het van een mannetje of een vrouwtje? En mag je daar wel of niet op jagen? Er komt echt veel bij kijken. Voor iedere bijeenkomst moet ik dingen voorbereiden en lezen. Het maakt de opleiding best zwaar. Maar als het je interesseert, dan gaat het een stuk makkelijker."



