Topspits blaast huwelijk met Spaanse schone af

Een opvallend nieuwtje, omdat het paar al sinds 2014 bij elkaar was en het uitstekend leek te klikken. Ze ontmoetten elkaar bij Real Madrid, waar de Spaanse journaliste regelmatig over de vloer kwam. Hernández stond op dat moment onder contract bij De Koninklijke. Afgelopen jaar planden de twee een huwelijk in.



Komende zomer zouden ze elkaar het jawoord geven. Vanwege de grote afstand, die tussen de twee is gegroeid, is het geplande huwelijk echter afgeblazen. De aanvaller speelt nu voor Bayer 04 Leverkusen in Duitsland, terwijl Villalon voor haar werk nog steeds in Madrid werkzaam is. "Om een relatie zo in stand te houden, is haast onmogelijk", vertelde Hernández onlangs al. Nu kan het 'haast' worden weggestreept.