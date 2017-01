Groot vraagteken achter meespelen Toornstra in Vitesse - Feyenoord

Een groot vraagteken achter het meespelen van Jens Toornstra. De middenvelder van Feyenoord is ziek, waardoor het maar de vraag is of hij donderdagavond inzetbaar is tijdens de KNVB bekerwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse.

Een eventuele absentie van Toornstra zou erg ongelegen komen voor Feyenoord. Middenvelders Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena ontbreken immers ook in de Gelredome. El Ahmadi is momenteel actief op de Afrika Cup met Marokko, dat zich dinsdag ten koste van titelverdediger Ivoorkust plaatste voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Vilhena zit in Arnhem een schorsing uit.





Van Bronckhorst: 'Het is afwachten of Jens Toornstra morgen kan spelen. Hij heeft door ziekte niet meegetraind vandaag.'#vitfey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 25 januari 2017

"Het is afwachten of Jens morgen kan spelen. Hij heeft door ziekte niet meegetraind vandaag", vertelde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst op de gebruikelijke persconferentie. Als Toornstra de kwartfinale in de beker moet missen, dan lijken Renato Tapia en Marko Vejinovic de meest logische kandidaten om het middenveld te vormen met aanvoerder Dirk Kuijt.