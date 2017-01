'Hellas Verona wil oud-Vitessenaar Diks huren'

De Noord-Italiaanse club, afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Serie A, is op zoek naar een vervanger van Niccolò Cherubin. De ervaren vleugelverdediger moet een operatie ondergaan en zal waarschijnlijk de volledige tweede seizoenshelft missen.



Volgens Hellasnews.it zou Diks diens positie moeten overnemen. De 20-jarige vleugelverdediger werd afgelopen zomer voor 2,8 miljoen euro overgenomen van Vitesse. Tot dusver kwam hij in twee invalbeurten tot vijf speelminuten in de Serie A. Zijn contract in Florence loopt nog tot medio 2021.