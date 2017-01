KNVB-directeur pakt Vitesse-trainer Fraser verbaal aan

Daarop kreeg de oefenmeester van de Arnhemse club de tijd om zijn manschappen weer op scherp te zetten op bezoek bij FC Groningen. Een bekend trucje van de oefenmeester, dat hij vorig seizoen als trainer van ADO Den Haag ook al eens gebruikte. Ook toen was er immers niet met de doelman, in dat geval Martin Hansen, aan de hand. Na afloop gaf Fraser voor de camera opnieuw toe dat het een trucje betrof. Net zoals vorig jaar ontloopt Fraser ook nu een straf.





COLUMN Gijs de Jong: Schwalbes horen niet bij Henk Fraser » https://t.co/9ydx2buv7C. — KNVB (@KNVB) 25 januari 2017

Een regelgeving over deze situatie bestaat immers niet. "Ik vind het niet passen bij de fanatieke sportman", vertelt De Jong in zijn column op de website van de KNVB. "Je weet dus vanaf nu niet zeker meer of de keepers van Vitesse geblesseerd zijn als ze plotseling neerzijgen in hun doelgebied. Wat nu? Erg jammer dit. Grenzen opzoeken, okay. Maar schwalbes stimuleren? Het kan aan mij liggen, maar ik vind het niet passen bij de fanatieke sportman Henk Fraser zoals ik die altijd graag heb gewaardeerd. En als het even kan wil blijven waarderen."Ook de Coaches Betaald Voetbal (CBV) zijn niet van plan stappen te ondernemen tegen het gebrek aan regelgeving op dit gebied. Formeel is er geen standpunt ingenomen, maar volgens directeur Gerard Marsman doet Fraser niemand tekort met zijn actie.