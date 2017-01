'Manchester City wil contract Guardiola verlengen'

De 46-jarige oefenmeester staat momenteel op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League. Ondanks de magere resultaten is de clubleiding van Manchester City tevreden met de oefenmeester. Het huidige contact van Guardiola loopt door tot medio 2019, maar de club gaat deze verbintenis openbreken. Dit schrijft The Sun. De trainer zal spoedig zijn handtekening zetten onder een nieuw vijfjarige contract, dat hem tot 2022 aan de club zal binden.