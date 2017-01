Jones wil blijven: “Maar ook spelen”

Brad Jones weet nog niet of hij ook volgend jaar in het shirt van Feyenoord speelt. De doelman werd afgelopen zomer aangetrokken als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer. De Australiër tekende een contract voor één seizoen, waardoor hij deze zomer transfervrij is.

“We hebben voor de winterstop kort met elkaar gesproken, maar daarna niet meer”, zegt Jones tegenover RTV Rijnmond. “Natuurlijk wil ik blijven, maar ik wil altijd spelen. Dat is nu het geval en straks ook. Maar ik denk dat we ons nu bezig moeten houden met bovenaan blijven staan. Daarna kunnen we naar andere zaken kijken.”



De Rotterdamse club neemt het donderdag op tegen Vitesse in het bekertoernooi. Dinsdag werd de bekerwedstrijd tussen FC Volendam en Sparta beslist door strafschoppen. “Je kunt niet echt veel leren van de strafschoppennemers uit het verleden. Als het zover komt krijgen we vast wat informatie. Hopelijk hoeven we ons niet druk te maken om penalty's en kunnen we de klus in negentig minuten klaren”, besluit hij.