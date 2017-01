Hooiveld keert terug naar Nederland en tekent bij 'boegbeeld' FC Twente

Jan Hooiveld is terug in Nederland. De verdediger sluit per direct aan bij FC Twente, dat hem overneemt van het Zweedse AIK Solna. Dit maakt de club woensdagavond bekend. Hooiveld tekent een contract tot medio 2018 in Enschede.

“Met Jos Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis”, zegt technisch directeur Jan van Halst op de clubwebsite. “We denken dat hij met zijn ervaring een goede rol kan vervullen in deze jonge groep. Jos is bovendien een linksbenige verdediger en ook in dat opzicht is hij, mede gezien het vertrek van Giorgos Katsikas, een goede aanvulling op de selectie.”



Ook de oud-speler van onder andere sc Heerenveen, Celtic en Southampton is blij met de transfer. “Ik ben blij dat ik bij FC Twente heb getekend. Rene Hake ken ik nog uit mijn periode bij FC Emmen, toen ik daar in de B-jeugd speelde en Rene hoofd opleidingen was. FC Twente is een grote club, echt een boegbeeld van deze regio. (…) Met mijn ervaring hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren, ook als het gaat om het helpen van jonge spelers. Ik ga alles geven en heb er veel zin in.”