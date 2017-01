Cambuur stunt opnieuw op historische bekeravond

FC Utrecht bepaalde het speelbeeld in de eerste helft. De ploeg van trainer Erik ten Hag creërde enkele kansen en kwam na een halfuur spelen verdiend op een voorsprong. Verdediger Ramon Leeuwin, die in het verleden voor Cambuur actief was, kopte zijn ploeg vanuit een corner op 1-0. De Friezen hadden niets te vertellen in de eerste helft.



Cambuur-trainer Sipke Hulshoff wist zijn ploeg in de rust goed te motiveren. Zijn ploeg kwam goed uit de kleedkamer en kreeg na twee minuten in de tweede helft een strafschop. Erik Bakker faalde niet en bracht zijn ploeg op gelijke hoogte. In de 67ste minuut wist Martijn Barto een bal die terugkwam van de paal binnen te koppen: 1-2.



Er werd historie geschreven in de tweede helft. Geen doelpuntenrecord of snelle rode kaart, maar scheidsrechter Pol van Boekel pleegde een ‘on field review’. De arbiter wilde de thuisploeg een strafschop geven, maar draaide de beslissing terug nadat hij langs de zijlijn de beelden had teruggekeken. De Utrechters kwamen alsnog langszij. Giovanni Troupee schoot vlak voor tijd de gelijkmaker binnen. De verdediger tikte met zijn hoofd de bal achter keeper Nienhuis, nadat aanvoerder Willem Janssen op de doelman stuitte.



In de verlenging was het één ploeg die in de aanval was. FC Utrecht kreeg verschillende goede kansen, onder meer via Sébastien Haller en Nacer Barazite. Kristoffer Peterson had ik het tweede deel van de verlenging de grootste kans. Een afstandsschot van de Zweed daalde laat en landde op de bovenkant van de lat. In de strafschoppenserie trok Cambuur aan het langste eind: Ramon Leeuwin, Willem Janssen en Peterson misten voor de thuisploeg, waar alleen Xander Houtkoop en Farshad Noor voor Cambuur faalden.