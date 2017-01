Janssen baalt: "We waren niet goed genoeg"

“We verspelen een plek in de halve finale en dat was de enige doelstelling voor deze avond”, zegt hij tegenover Fox Sports. “Ik denk dat we in de verlenging twee of drie honderd procent kansen kregen. Die moet je afmaken maar over het geheel waren we niet goed genoeg.”



De aanvoerder miste, evenals Nacer Barazite en Kristoffer Peterson (foto), in de strafschoppenserie vanaf elf meter. “Bij de penaltyserie weet je dat het twee kanten op kan. We hebben er wel op getraind, maar in het stadion is het toch anders. Het is een soort loterij."