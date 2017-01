'Van Persie kan carrière vervolgen in Brazilië'

Robin van Persie wordt iedere transferperiode in verband gebracht met een transfer naar verschillende clubs. Zo zou de naam van de Nederlander het afgelopen jaar gevallen zijn bij FC Barcelona en Stoke City en zou hij mogelijk terugkeren naar Nederland. Vandaag komt daar een nieuwe naam bij.

Het Braziliaanse Sao Paulo zou interesse hebben in Van Persie. De club, die momenteel op de tiende plaats in de Braziliaanse Serie A staat, zou een grote naam willen binnenhalen en Van Persie is één van de opties. Dit schrijft UOL. De club zou zich al gemeld hebben voor de speler, maar nog geen gesprekken met de oud-spits van het Nederlands elftal hebben gevoerd. Naast Van Persie staan ook Emmanuel Adebayor en Alberto Gilardino op het wensenlijstje van de club.