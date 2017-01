Luckassen kopt AZ naar halve finale

De beginfase van het duel leverde weinig kansen op. Na een kwartier spelen was het Martin Odegaard, die voor het eerst in de basiself van de Friezen mocht starten, met een goede kans. De huurling van Real Madrid stuitte echter op AZ-doelman Sergio Rochet. Later volgde enkele goede kansen voor AZ, via Wout Weghorst, Stijn Wuytens en Dabney dos Santos. Telkens was het Erwin Mulder die een doelpunt voorkwam.



In de tweede helft gingen beide ploegen gelijk op. Derrick Luckassen opende in de 71ste minuut de score. De verdediger dook op bij de tweede paal en wist een corner binnen te koppen. Luckassen leek even later ook de score te verdubbelen. Hij ging alleen op keeper Mulder af, maar schoot ver over. De Alkmaarders kregen in het vervolg van het wedstrijd nog enkele kansen, maar gescoord werd er niet meer.