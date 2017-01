Olympique Marseille trekt Evra aan; slecht nieuws voor Rekik

De komst van Evra naar Marseille lijkt slecht nieuws voor Karim Rekik. De Nederlandse verdediger heeft het moeilijk in Frankrijk en is niet verzekerd van een basisplaats. Wanneer de oud-PSV’er wel in actie komt speelt hij voornamelijk als linksback, de positie van Evra. Rekik moet dus aan de bak om speelminuten te gaan maken.