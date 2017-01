Go Ahead Eagles ruikt bloed in aanloop naar Utrecht-thuis

Het was een bijna heroïsche middag voor Go Ahead Eagles. Concurrent Roda JC verloor met 2-0 op bezoek bij NEC en Kowet pakte zelf een heel belangrijk punt bij Excelsior. Dankzij een doelpunt van Liverpool-huurling Pedro Chirivella werd het 1-1 en dat betekende dat Go Ahead Eagles voor de tweede uitwedstrijd op rij ongeslagen is. Wat echter vooral telde, was de nieuwe stand van de Eredivisie. Go Ahead Eagles klimt door het punt over Roda JC heen op de ranglijst en met de winterversterkingen (naast Chirivella zijn Dan Crawley en Elvis Manu van respectievelijk Arsenal en Brighton & Hove Albion gehuurd) lijken de Eagles alleen maar sterker te kunnen worden.



Go Ahead Eagles heeft echter al drie thuiswedstrijden op rij verloren en wat dat betreft kan FC Utrecht met perspectief afreizen naar Deventer. Bovendien heeft de formatie van Erik ten Hag al zes officiële uitwedstrijden (vijf Eredivisiewedstrijden en een bekerwedstrijd) niet verloren. Desondanks zullen de Domstedelingen allerminst gerustgesteld zijn op drie punten. Afgelopen woensdag werd het elftal in het bekertoernooi uitgeschakeld door Jupiler League-club SC Cambuur en ook de pikante thuiswedstrijd tegen Ajax leverde niks op. Is FC Utrecht het momentum kwijt?



Zaterdag 28 januari; 18.30 uur:



Go Ahead Eagles-FC Utrecht



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Go Ahead Eagles 15%, gelijkspel 20%, winst FC Utrecht 65%.



- Go Ahead Eagles won elf van de 23 thuiswedstrijden tegen FC Utrecht in de Eredivisie (G5, V7), maar verloor de meest recente ontmoeting in Deventer (0-2 op 25 april 2015).



- FC Utrecht kwam in de laatste tien Eredivisieduels met Go Ahead steeds tot scoren en maakte in totaal 21 doelpunten (thuis & uit).



- Go Ahead Eagles pakte dit seizoen minder punten in uitduels dan elke andere Eredivisieploeg (3 – W0, G3, V7).



- Sinds het seizoen 2013/14 pakten de Eagles alleen tegen PEC Zwolle meer punten in de Eredivisie (9) dan tegen FC Utrecht (7).



- Go Ahead stond dit seizoen in totaal zestien keer buitenspel, minimaal zes minder dan elke andere Eredivisieploeg.



- Jarchinio Antonia was direct betrokken bij vijf van de laatste zes competitiedoelpunten van de Deventenaren (4 goals, 1 assist).



- FC Utrecht verloor slechts één van de laatste veertien uitduels in de Eredivisie (W6, G7).



- Vijf van de laatste negen uitdoelpunten in de Eredivisie van FC Utrecht vielen na de 80e minuut.



- In de laatste tien speelronden kreeg geen ploeg minder schoten op doel tegen dan FC Utrecht (28, net als PSV).



- Sébastien Haller kwam in twee Eredivisiewedstrijden tegen Go Ahead tot twee doelpunten en één assist.



- Erik ten Hag was in 2012/13 hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles en promoveerde dat seizoen naar de Eredivisie door in de finale van de play-offs het FC Volendam van huidig Eagles-trainer Hans de Koning over twee duels met 3-1 te verslaan.



