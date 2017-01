Sparta moet bekersucces vervolg geven tegen concurrent

Door een moeizame overwinning na penalty's op FC Volendam kwam Sparta bij de laatste vier van het bekertoernooi. Het was een succesje dat de Kasteelheren konden gebruiken, want de formatie van Alex Pastoor beleeft geen beste periode. Sparta won maar een van zijn vijf laatste competitiewedstrijden en is afgedaald naar dertiende positie op de ranglijst. Vorig weekend werd wél verrassend gelijkgespeeld op bezoek bij AZ. Het punt zou, in combinatie met het bekersuccesje, hoop op beterschap moeten brengen in Spangen.



Willem II was al heel vroeg dit seizoen verlost van bekerambities en kent sindsdien een roemloos seizoen in de middenmoot. Toch is de degradatiestreep dichterbij dan ooit. Door de nederlaag tegen Feyenoord en ongunstige resultaten op andere velden staan de Tilburgers slechts twee punten boven nummer zestien PEC Zwolle. Drie punten tegen directe concurrent Sparta zijn een must, maar thuiswedstrijden zijn tot zover niet 'het dingetje' van Willem II. Tot zover pakte de formatie van Erwin van der Looi slechts tien punten in eigen huis.



Vrijdag 27 januari; 20.00 uur:



Willem II-Sparta



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Willem II 40%, gelijkspel 30%, winst Sparta 30%.



- Willem II verloor slechts vijf van de 33 thuisduels met Sparta Rotterdam in de Eredivisie (W15, G13) en is ongeslagen in de laatste vijftien Eredivisie-ontmoetingen met de Rotterdammers in eigen huis (W10, G5).



- Willem II won van geen team meer Eredivisieduels dan van Sparta (21) en ontmoet met de Kasteelheren de enige club waar de Tilburgers 100 Eredivisiegoals tegen scoorden.



- Willem II kreeg in de laatste tien Eredivisiewedstrijden nooit meer dan één doelpunt tegen, maar won slechts drie van deze duels (G3, V4).



- De Tilburgers kwamen in zes van de laatste acht competitieduels niet tot scoren (3 treffers in deze reeks).



- Willem II kwam in de laatste tien speelronden tot minder schoten op doel dan elke andere Eredivisieploeg (25).



- Kostas Lamprou maakte dit seizoen meer reddingen dan

iedere andere Eredivisiedoelman (85).



- Sparta kreeg in de laatste dertien Eredivisiewedstrijden telkens minimaal één doelpunt tegen; de laatste 25 jaar kwam het slechts tweemaal voor dat de ploeg langer op een clean sheet moest wachten (14 duels in 2001, 17 in 2008).



- Drie van de laatste vijf Sparta-treffers in de Eredivisie werden gemaakt door invallers (Thomas Verhaar, Loris Brogno, Mathias Pogba).



- De laatste tien Eredivisiedoelpunten van Sparta werden gemaakt door negen verschillende spelers.



- Alex Pastoor is als Eredivisietrainer nog ongeslagen tegen Willem II (W2, G3) en het is tevens de enige ploeg die hij vaker dan één keer ontmoette zonder te verliezen.



