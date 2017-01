PSV hoopt op doeltreffende Van Ginkel tegen Heracles

Als er één cijfer is waaruit blijkt dat PSV nog lang niet van plan is om de verdediging van de dubbele landstitel op te geven, is het wel het feit dat de Eindhovenaren – nog nóóit in de 60-jarige geschiedenis van de Eredivisie – een wedstrijd wisten te winnen waarin ze in de 88ste minuut nog achter stonden. Afgelopen zondag lukten de Eindhovenaren dat. Púúr op wilskracht werden de drie punten binnen gehaald en is Feyenoord nog steeds in zicht, ook al is de achterstand van 8 punten nog best fors.



Trainer Phillip Cocu zal vooral blij zijn geweest met het feit dat PSV ‘eindelijk’ in een thuiswedstrijd vier keer heeft weten te scoren. De kracht van de Eindhovenaren ligt vooral in uitwedstrijden en wat dat betreft mag de wedstrijd van komende zaterdag geen probleem worden. PSV werd in het hele kalenderjaar 2016 als enige ploeg niet geklopt in een uitduel (13x winst en 4x gelijk) en is na sc Enschede (in 1956) en Ajax (2x in 1992 en 1995). de derde ploeg die zo iets presteert.



Kortom, tegen Heracles moeten de drie punten mee naar Eindhoven. En dat is allerminst zeker, want de Almeloërs – die 11de staan op de ranglijst – zijn voor PSV regelmatig een uiterst lastige tegenstander gebleken. Eerder dit seizoen kwam PSV in eigen huis niet verder dan 1-1. Vorig seizoen won PSV wel in Almelo (2-3), maar het seizoen ervoor – op 19 september 2015 – won Heracles in eigen omgeving nog met 2-1. Overigens is de formatie van John Stegeman het nieuwe jaar allerminst goed begonnen. Twee weken geleden werd de ploeg thuis weggespeeld door FC Groningen (1-4) en afgelopen vrijdag ging ook de ‘derby van het Oosten’ tegen FC Twente verloren (1-0).



Als er één man is die Heracles goed in de gaten moet houden, dan is dat de van Chelsea gehuurde middenvelder Marco van Ginkel, die zondag al zijn 10de treffer voor PSV maakte. Nog nooit scoorde een middenvelder van PSV in zó weinig wedstrijden zó vaak, becijferde sportdatabedrijf Opta. Van Ginkel kwam vorig seizoen in 13 duels tot 8 goals en na de winterstop staat de teller alweer op 2 goals in 2 wedstrijden. Wellicht is het dus een goed idee om hem maar PSV’s strafschoppen te laten nemen. Zondag mistte ook Gáston Pereiro een Eindhovense strafschop. Bepaald geen uitzondering, want in de laatste 21 strafstoppen faalden Depay (2x), Locadia (2x), Pröpper (1x), Guardado (2x) en Luuk de Jong (5x) al namens PSV op de strafschopstip.



Zaterdag 28 januari; 19.45 uur:



Heracles-PSV



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Heracles 20%, gelijkspel 25%, winst PSV 55%



- De 2-1 thuiszege van Heracles Almelo op PSV afgelopen seizoen was de enige Eredivisiezege van de Almeloërs in eigen huis tegen de Eindhovenaren (G4, V11).



- PSV kwam in alle zestien voorgaande competitieduels op bezoek bij Heracles tot scoren.



- Heracles Almelo verloor vijf van de laatste zeven wedstrijden in alle competities (W2), even vaak als in de 21 wedstrijden daarvoor (W7, G9).



- De Heraclieden hebben 21 punten na negentien speelronden, twaalf punten minder dan vorig seizoen na evenveel duels (33).



- Heracles kreeg dit Eredivisieseizoen meer goals tegen voor rust dan elk ander team (18).



- Heracles Almelo boekte geen zege in de laatste acht Eredivisiewedstrijden waarin Brahim Darri niet meedeed (G4, V4).



- Van alle middenvelders met minstens tien Eredivisiewedstrijden dit seizoen heeft alleen Karim El Ahmadi (89,1%) een hogere passnauwkeurigheid dan Joey Pelupessy (89%).



- PSV is ongeslagen in de laatste 22 uitduels in de competitie (W17, G5); het clubrecord is 23 op rij en stamt uit 2004-2005 (W16, G7).



- De Eindhovenaren wonnen de laatste 21 Eredivisieduels die de club in januari of februari speelde.



- Sinds de start van vorig seizoen verspeelde PSV punten in drie van de vijf Eredivisiewedstrijden zonder Héctor Moreno (W2, G3 – geschorst voor dit duel).



- Zowel Luuk (in 10 duels) als Siem de Jong (in 11 duels) scoorde zes Eredivisiegoals tegen Heracles Almelo; Siem maakte tegen geen andere club meer doelpunten in de Eredivisie.



- Luuk de Jong ondernam dit seizoen 43 van zijn 74 doelpogingen met het hoofd, slechts drie Eredivisieteams (excl. PSV) hadden er meer.



