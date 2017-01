Excelsior wil zeldzame uitoverwinning tegen Roda JC

Ook in de 2-0 nederlaag tegen NEC slaagde kersvers hekkensluiter Roda JC er niet in het net te vinden. Heel uitzonderlijk is dat niet. De Limburgers maakten dit seizoen pas acht doelpunten en scoorden al 490 Eredivisieminuten niet. Ook de Griekse nieuweling Athanassios Papazoglou kan tot zover geen potten breken. Er is echter hoop. Roda JC kwam deze week deels in handen van de Russische zakenman Aleksej Korotajev en daardoor zouden er wellicht op de valreep van januari wat aankopen binnengehaald kunnen worden. Dit weekend moet Yannis Anastasiou het echter doen met zijn huidige voorhoede.



En dat is jammer, want Roda JC speelt tegen Excelsior een kraker in de kelder van de Eredivisie. De Rotterdammers staan maar vier punten boven de hekkensluiter en hebben zelfs geen enkel puntje voorsprong op nummer 16 PEC. Bovendien is Excelsior matig in uitwedstrijden. In negen wedstrijden pakte de formatie van Mitchell van der Gaag slechts vijf punten.



Zaterdag 28 januari; 19.45 uur:



Roda JC-Excelsior



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Roda JC 40%, gelijkspel 30%, winst Excelsior 30%



- Roda JC won zeven van de vijftien thuiswedstrijden tegen Excelsior in de Eredivisie (G4, V4), maar verloor de ontmoeting vorig seizoen met 1-2.



- Excelsior verloor negen van de laatste twaalf Eredivisieduels met Roda JC (W2, G1 – thuis & uit).



- Roda JC kwam in de laatste zeventien Eredivisiewedstrijden tegen Excelsior tot scoren en bleef in mei 1985 voor het laatst zonder treffer in een duel met de Kralingers.



- Van de 1090 keer dat een team negentien Eredivisieduels in een seizoen achter de rug had, had slechts één team minder doelpunten dan de acht van Roda JC dit seizoen (Excelsior, 5 in 1972/73).



- Excelsior is de enige ploeg waar Roda JC dit seizoen van wist te winnen – in 20 van de voorgaande 22 seizoenen op het hoogste niveau versloegen de Limburgers altijd minimaal één ploeg twee keer.



- De ploeg van Yannis Anastasiou wacht al 490 minuten op een doelpunt in de Eredivisie en wist niet te scoren met de laatste 56 schoten.



- De laatste keer dat Adil Auassar een Eredivisiezege boekte in het Parkstad Limburg Stadion was op 24 oktober 2015 in dienst van Excelsior tegen Roda JC (2-1).



- Excelsior scoorde dit Eredivisieseizoen zestien keer in het eerste half uur, minimaal vijf meer dan elke andere ploeg en liefst vijftien meer dan Roda JC (1, minste van alle ploegen).



- Excelsior won slechts één van de laatste veertien Eredivisieduels (G5, V8) en is met Go Ahead Eagles en ADO Den Haag de enige Eredivisieploeg zonder clean sheet in een uitduel dit seizoen.



- De laatste tien Eredivisiegoals van Excelsior werden gescoord of voorbereid door Nigel Hasselbaink (4 treffers, 3 assists) of Kevin Vermeulen (4 assists).



- Mike van Duinen maakte zijn laatste Eredivisiegoal in dienst van Roda JC op 6 maart 2016 (thuis tegen Vitesse) en wacht sindsdien al 893 minuten op een competitietreffer.



