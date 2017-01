Juventus klopt AC Milan in kwartfinale Coppa Italia

Daarmee rekende Juventus af met het recente verleden. Waar de zwartwitte formatie jarenlang oppermachtig was de tegen Rossoneri, wist Milan dit seizoen al twee onderlinge confrontaties te winnen. De laatste daarvan was in december, waardoor AC Milan de Italiaanse Super Cup won in Doha, Qatar.



Eerste helft

Deze keer begon Juventus sterk en binnen één minuut loste Gonzalo Higuain al een schot op het doel van Milan. Keeper Gianluigi Donnarumma kon weliswaar eenvoudig redding brengen, maar het signaal was duidelijk: Er moest en zou revanche op de rivaal uit Milaan worden genomen.



In de 9e minuut was het raak. Kwadwo Asamoah bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld prachtig voor. Met een mooie bewuste pass van Juan Cuadrado kwam Paolo Dybala een op een te staan met Donnarumma. De kleine Argentijn deed waarvoor hij betaald wordt, doelpunten maken. Met een hard schot in de rechterhoek, liet hij de doelman van Milan kansloos. Voor de tweede wedstrijd op rij keek Milan al vroeg tegen een achterstand aan.







Asamoah gaf vervolgens nog twee goede voorzetten vanaf de linkerflank, maar dit resulteerde niet in grote kansen. De Ghanees passeerde de rechterkant van AC Milan veervuldig en dit resulteerde in de 19e minuut in een gele kaart voor Kucka. De middenvelder van Milan maakte de overtreding net buiten de 16 meter. Juventus had daarna de keuze uit meerdere specialisten om de vrije trap te nemen. Het werd uiteindelijk spelverdeler Miralem Pjanic die de bal werkelijk prachtig binnen krulde. Zo stond het na twintig minuten 2-0 en leek de wedstrijd al vroeg beslist.







Daarna liet Juve het spel meer over aan Milan, maar tekende De Oude Dame in de 29e minuut toch weer voor een goal. Deze werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel. Het tekende wel het karakter van de wedstrijd. Juventus liet zien oppermachtig te zijn. Het vervolg van de eerste helft was dan ook ondermaats te noemen. Juventus sloot de deuren en Milan kon weinig klaar maken.



Tweede helft

Juventus liet Milan aanvankelijk wederom het spel maken om vervolgens zelf de kansen te krijgen. In de omschakeling waren de spelers onder leiding van trainer Allegri een maatje te groot. Tot gevaarlijke kansen resulteerde het echter niet. Daarom bleven de gasten uit Milaan nog in de wedstrijd. Maar in de 53e minuut was het raak. Een klutsbal belandde bij spits Carlos Bacca. De Colombiaan twijfelde geen moment en schoot de bal keihard de touwen in.







De hoop voor de roodzwarten keerde zo terug. Echter bleek dat slechts tijdelijk. Waar spelverdeler Locatelli van Milan zojuist nog als eerste Bacca omhelsde, daar pakte hij daarna met een te enthousiaste tackle zijn tweede gele kaart. Het pas 18-jarige talent verliet daardoor onder luid gejoel van de Juve-supporters het veld.



Juventus leek de wedstrijd daarna snel te willen beslissen. Een kopbal van Mario Mandzukic ging echter net naast de paal. Dat kunstje deed de Kroaat enkele minuten later nog eens over. In de 69e minuut maakte Bonucci een overtreding. Ook hij pakte een gele kaart, de zevende van de wedstrijd. Bonaventura legde de bal klaar voor Kucka die de bal hard schoot op de handen van Neto, de vervanger van Buffon.



Milan besloot met tien man om alles of niks te gaan spelen. Juventus had moeite hierop te reageren ondanks de man-meer-situatie. Dybala werd gewisseld voor een extra defensieve kracht, kwam de hard werkende Mandzukic daadwerkelijk in de spits te staan. Van de andere kant kreeg AC Milan daardoor meer tijd om op te bouwen.



In het slotstuk van de wedstrijd trachtte Juve de controle terug te brengen. Vanuit dat overwicht werd spits Gonzalo Higuain in stelling gebracht, maar zijn bal werd gepareerd door Donnarumma. De jonge Italiaan herstelde zich zo van een mindere eerste helft. Daarna kwam nieuwe aanwinst Gerard Deulofeu één op één met Neto, maar het ex-transfer doelwit van Ajax schoot de bal te zwak in. De invaller voor Bacca maakte wel een fitte indruk ondanks dat hij al bijna twee maanden geen wedstrijd meer speelde.



De laatste minuten van de wedstrijden brachten helaas geen spektakel meer. Juventus nam met de zege revanche voor de twee verloren wedstrijden tegen Milan eerder dit seizoen. De eerste halve finale in de Coppa Italia is daarmee bekend. De wedstrijd zal gaan tussen Juventus en Napoli, dat dinsdag al wist te winnen van Fiorentina. De dubbele confrontaties van de teams vinden eind maart en begin april plaats.



Opstellingen:



Juventus(5-1-2): Neto, Barzagli, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Khedira, Pjanic, Asamoah, Dybala (Sandro 67'), Mandzukic, Higuain



Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate (Paselic, 65') Zapata, Romagnoli, Antonelli, Kucka, Locatelli, Bertolacci (Honda,90') Suso, Bacca(Deulofeu, 80') Bonaventura



Gele kaarten: Kucka, Locatelli, Antonelli, Zapata (Milan) Pjanic, Mandzukic, Bonucci, Sandro (Juventus)