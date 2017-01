Allegri: 'Ik ben trots op mijn spelers'

In de kwartfinale van de Coppa Italia rekende Juventus in eigen huis af met AC Milan. Door doelpunten van Paolo Dybala en Miralem Pjanic kwam De Oude Dame op een 2-0 voorsprong. Na rust wist enkel Carlos Bacca wat terug te doen namens de gasten. "We hebben Suso bijvoorbeeld goed vast kunnen zetten. Hij is de speler in vorm bij Milan."



"De spelers hebben het goed gedaan en daarom ben ik trots op het feit dat we in de halve finale staan. We moeten het voorin nog wat beter af stemmen, maar vandaag leken Mandzukic, Higuain en Dybala hier een goede stap in te hebben gemaakt", vervolgde Allegri.



Patrice Evra

Ook was er nog transfernieuws vanuit Turijn. Voor de wedstrijd werd bekend dat Patrice Evra naar Olympique Marseille zou verkassen. Op de positie van de Fransman acteerde woensdagavond Kwadwo Asamoah. De Ghanees speelde een grote rol in de overwinning van Juventus. "Asamoah is een belangrijke speler voor ons, hij speelt met meer vrijheid dan Evra, aanvallender en dat liet hij vandaag ook weer duidelijk zien."



"Dat een speler als Evra vertrekt, is altijd zonde. Hij heeft met Juventus prijzen gewonnen. Daarnaast vervulde hij in de trainingen en naast het veld een grote rol in het helpen groeien van onze jeugdspelers", aldus Allegri.