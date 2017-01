L'OM verandert voor Rekik van springplank naar drijfzand

De komst van routinier Patrice Evra (Juventus) bij Olympique Marseille betekent slecht nieuws voor Karim Rekik (22). De Hagenaar verhuisde in de zomer van 2015 naar Marseille. Daar ging hij van centrale verdediger naar linksback en naar de bank. Het perspectief wordt niet veel rooskleuriger.

Daar stonden ze dan samen in Stade des Lumières: de een is net begonnen aan zijn nieuwe avontuur in de Ligue 1 en de ander is bezig aan zijn tweede seizoen. Rekik kreeg vorige week na de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon (3-1) in de catacomben het debuutshirt van z'n vriend en ex-teamgenoot Memphis Depay. Ze zochten elkaar na het duel in Lyon even op. Memphis bezweet in een wedstrijdtenue, Rekik met zijn glimmende zwarte haren in model en gekleed in een trainingspak. Hij kreeg geen speeltijd van Rudi Garcia.

On se quitte bons amis entre anciens coéquipiers du PSV">@PSV #OLOM pic.twitter.com/oSnpyehWoj — Olympique Lyonnais (@OL) 22 januari 2017

Reserverol

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Rekik bij Marseille vanaf de bank moest toekijken. Trainer Garcia hield de enkelvoudig international in competitieverband tot nu toe elf keer aan de kant. In de Coupe de France en Coupe de la Ligue mocht de ex-PSV'er een keer opdraven. Garcia is geen groot fan van Rekik. Centraal achterin kiest de trainer, die eind oktober Franck Passi opvolgde, voor de meer ervaren en fysieke sterke Rod Fanni (35) en Rolando (31). Voor de linksbackpositie deed Garcia behalve Rekik een beroep de Braziliaan Doria en de Slowaak Tomas Hubocan. En nu is daar dus Evra.





Roerige tijd

De situatie van Rekik is allesbehalve verbeterd sinds de aanstelling van Garcia, die drie dagen na de overname van de nieuwe Amerikaanse eigenaar Frank McCourt naar Marseille kwam. McCourt nam de club voor 45 miljoen euro over van Margarita Louis-Dreyfus. Garcia (ex-Roma) volgde Passi op, die op zijn beurt Michel verving. Passi was vorig seizoen ook al interim-trainer toen Marcelo Bielsa in augustus 2015 het hazenpad koos. Na de komst van Garcia trok McCourt ook Andoni Zubizaretta aan als technisch directeur. Alles met het oog om L'OM weer op te laten bloeien.



Toch draait het (nog) niet onder Garcia. Dat bleek ook in de eerste wedstrijden van 2017. AS Monaco (1-4) en Lyon (3-1) bleken te sterk voor L'OM, de huidige nummer zeven in de Ligue 1. De achterstand op nummer vier Lyon is zeven punten. Koploper AS Monaco staat achttien punten voor. Mede door de resultaten zag McCourt zich genoodzaakt de transfermarkt op te gaan. Zo kwam behalve Evra ook middenvelder Morgan Sanson (Montpellier) voor negen miljoen euro over.



Mikpunt spot

Waar Rekik vorig seizoen, na zijn overstap van Manchester City, nog in totaal 36 wedstrijden speelde, staat de teller nu op twaalf optredens. En na een aantal daarvan werd hij het mikpunt van spot, zoals ook L'Equipe hem vorig seizoen in het elftal van de Slechtste Aankopen in de Ligue 1 plaatste. Rekik reageerde in december tijdens een persconferentie nog op de kritiek.



"Ik blijf altijd lachen. Als je slechte wedstrijden speelt, praten mensen veel over je. Maar daar moet je je niet blind op staren, daar word je niet beter van. Ik heb altijd vertrouwen gehad in mezelf. Het maakt mij niet uit dat mensen het maximale van me eisen, dat doe ik zelf ook", aldus Rekik. Maar of dat genoeg is om zich in de basis te spelen bij het Marseille van Garcia moet blijken. Zo lijkt Marseille voor Rekik eerder drijfzand te worden dan een springplank.