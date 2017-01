Kan Fraser met Vitesse 'zijn' Feyenoord weer pijnigen?

Tussen 1993 en 1998 stonden ze zij aan zij bij Feyenoord: Fraser (nu 50) en Van Bronckhorst (nu 41). Fraser als de ervaren centrale verdediger, Van Bronckhorst als de talentvolle linkspoot. Toen nog als middenvelder. 'Gio' vertrok in de zomer van 1998 naar Glasgow Rangers. Fraser stopte een jaar later als profvoetballer.



Trainersduel

In GelreDome staan ze donderdag tegenover elkaar als de trainers van Vitesse en Feyenoord. Inzet: een ticket voor de halve finales van KNVB beker. Het is niet de eerste keer dat Fraser en Van Bronckhorst tegenover elkaar staan als coaches. Dat was drie keer eerder het geval. Twee keer was Fraser de winnaar.

Henk Fraser (als trainer) Duels met Feyenoord Winst Gelijk Verlies 5 2 0 3 Duels met Van Bronckhorst Winst Gelijk Verlies 3 2 0 1



Vorig seizoen stond de huidige trainer van Vitesse nog aan het roer bij ADO Den Haag. En met de Hagenaars was hij twee keer te sterk voor Feyenoord. Eerst in Den Haag (1-0) en later ook in De Kuip (0-2). Zo weet Fraser hoe hij zijn grote liefde, waarmee hij als speler twee landstitels en vier KNVB bekers op rij won, moet pijnigen.

Giovanni van Bronckhorst (als trainer) Duels met Vitesse Winst Gelijk Verlies 3 3 0 0 Duels met Fraser Winst Gelijk Verlies 3 1 0 2



Laatste tien duels

Het lukt alleen nog niet als trainer van Vitesse. In de laatste competitiewedstrijd van 2016 ging het team van Fraser in Rotterdam-Zuid met 3-1 ten onder. Eljero Elia opende de score, waarna Adnane Tighadouini de gelijkmaker voor zijn rekening nam. In de tweede helft liep Feyenoord weg door doelpunten van Steven Berghuis. In die wedstrijd vormden Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Dirk Kuyt het middenveld van de Rotterdammers. Twee van hen ontbreken in het bekerduel: El Ahmadi (Afrika Cup) en Vilhena (geschorst).



Hun afwezigheid biedt wellicht perspectief voor Vitesse en Fraser, die weer over Lewis Baker kan beschikken na diens schorsing. De Arnhemmers bewaren over het algemeen weinig positieve herinneringen aan de ontmoetingen met Feyenoord. Van de laatste tien duels won Vitesse er slechts twee. De laatste zege was overigens zeer overtuigend: 1-4 in De Kuip. Jan-Arie van der Heijden (nu Feyenoord) maakte een van de goals voor Vitesse, toen getraind door Peter Bosz.

Laatste tien ontmoetingen Vitesse en Feyenoord Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag 17 december 2016 Feyenoord Vitesse 3-1 13 maart 2016 Vitesse Feyenoord 0-2 23 augustus 2015 Feyenoord Vitesse 2-0 11 mei 2015 Feyenoord Vitesse 1-4 9 november 2014 Vitesse Feyenoord 0-0 31 januari 2014 Feyenoord Vitesse 1-1 6 oktober 2013 Vitesse Feyenoord 1-2 21 april 2013 Feyenoord Vitesse 2-0 2 september 2012 Vitesse Feyenoord 1-0 12 februari 2012 Feyenoord Vitesse 3-1



Bekerdroom

Voor de winnaar van het duel in GelreDome wacht in de halve finales AZ, Sparta Rotterdam of SC Cambuur. Geen ongunstig vooruitzicht voor Feyenoord en Vitesse. Fraser weet dus hoe het is om Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord te verslaan, maar tot nu toe alleen met ADO De Haag. En de huidige trainer van Vitesse weet ook hoe het is om vier jaar op rij de KNVB beker te winnen, maar dan wel als speler. Het moet donderdagavond blijken of de trainer Fraser ook met Vitesse een manier vindt om 'zijn' Feyenoord pijn te doen. Het doel is naar De Kuip gaan.



Ook als toekomstig trainer van Feyenoord? "Zover ben ik nog niet", vertelde Fraser deze week tegen de NOS. "In de korte periode dat ik bij Vitesse zit, heb ik wel het gevoel gekregen dat ik eerst hier moet presteren. Mijn dromen zijn gebaseerd op realisme. Ik zit in een positie dat ik eerst mensen moet overtuigen en pas daarna kan gaan denken aan Feyenoord of misschien het buitenland", aldus Fraser.