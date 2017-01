Persoonlijk drama voor ex-Feyenoorder Buffel

'Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel. Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven', meldt RC Genk op de clubsite.



'De hele KRC Genk familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen, en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin.'



Buffel (35) en zijn vrouw hebben twee kinderen. De Belg speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en stond vijf jaar onder contract bij de Rotterdammers. In die periode werd hij twee jaar verhuurd aan Excelsior. De 35-voudig Belgisch international belandde via Glasgow Rangers en Cercle Brugge in de zomer van 2009 bij Genk.





Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten.. er zijn geen woorden voor, ze heeft tot het einde nog gevochten, zonder ooit te klagen, ze was zelf nog altijd bezorgd om een ander! We zagen haar zo graag Ze heeft ons allen geïnspireerd, en het is nu aan ons om haar positiviteit verder uit te dragen. Een foto die is geplaatst door Thomas Buffel (@thomasbuffel19) op 26 Jan 2017 om 12:58 PST