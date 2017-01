Jones maakt zich geen zorgen over positie bij Feyenoord

"Het is niet iets wat ik zelf bepaal, dat is niet mijn zaak. Ik moet gewoon zorgen dat ik goed blijf keepen", zijn de woorden van Brad Jones tegen de NOS als hem wordt gevraagd naar de keepersdiscussie bij Feyenoord.

De Australiër keept dit seizoen uitstekend bij de koploper, terwijl Kenneth Vermeer op de weg terug is van een achillespeesblessure. Daardoor zit trainer Giovanni van Bronckhorst met een luxeprobleem. Maar voor kiest hij daadwerkelijk?



"Iedereen vraagt ernaar, maar we kunnen het heel goed met elkaar vinden", aldus Jones. "Het is iets waar vooral de pers over praat." Het is zeker dat Jones vanavond onder de lat als Feyenoord in het bekertoernooi speelt tegen Vitesse.