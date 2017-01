Jozefzoon vertrekt naar Engelse Brentford

Beide clubs zijn al akkoord over de transfer. Bij PSV kwam Jozefzoon weinig tot spelen, nadat hij in 2013 overkwam van RKC Waalwijk. Daarvoor was hij actief voor Ajax en NAC Breda.



Brentford staat vijftiende in de Championship. Bij zijn nieuwe werkgever komt hij onder anderen Andreas Bjelland (oud-FC Twente) en Josh McEachran (oud-Vitesse) tegen.