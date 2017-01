Gevoelskwestie hindert Dijks in transfer naar Norwich City

"De trainer had een goed verhaal, maar uiteindelijk heeft Mitchell toch besloten niet voor Norwich City te kiezen. Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet. Een club als Norwich verdient ook geen negentig procent", was de conclusie.



Dijks verloor dit seizoen zijn linksbackplaats aan Daley Sinkgraven. Onder Frank de Boer was de van Willem II teruggekeerde verdediger nog basisklant. Daarvoor was hij namens Ajax uitgeleend aan sc Heerenveen.