De Boer mist in Nederlandse competitie types als Wouters

"In Nederland hebben onze talenten geen uitdagingen meer het volgende niveau te bereiken. In mijn tijd hadden we bijvoorbeeld Jan Wouters. Een grote, sterke speler die je op de training meteen afstrafte als je je werk niet deed", vergelijkt De Boer de situatie in

Goal.



"De Eredivisie lijkt in toenemende mate een jeugdcompetitie. De hiërarchie is zo goed als verdwenen". Volgens De Boer ontwikkelen jongere spelers zich mentaal langzamer door het gebrek aan leiderschap en ervaring.