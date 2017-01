Geen El Ghazi bij wedstrijdselectie Ajax; transfer aanstaande

"Ik weet dat hij daar nu in zijn hoofd heel erg mee bezig is", gaf Bosz tijdens de persconferentie reden voor de absentie van El Ghazi. "Deze week is de interesse heel concreet geworden. Maar pas als de handtekening gezet is, dan is het definitief."



Achter de schermen is Marc Overmans hard bezig met de komst van een vervanger. "Marc en ik hebben iedere dag contact. We hebben gezegd dat we voor kwaliteit en niet voor kwantiteit gaan. Die speler moet de juiste zijn. Anders gaan we niemand halen."