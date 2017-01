Keizer: ''De doelstelling blijft afleveren van spelers aan Ajax 1''

''Het wordt een interessante periode en vooral een drukke tijd. Er staan veel wedstrijden op de rol: jongens zullen niet alleen meedoen met Jong Ajax, maar wellicht ook in de A1 of zelfs het eerste. Daar zullen we intern over besluiten. Maar één ding is zeker: we krijgen wat we zoeken. Veel weerstand'', aldus de tevreden keuzeheer.



Keizer benadrukt zijn belangrijkste taak: ''De doelstelling van Jong Ajax blijft het afleveren van spelers aan het eerste. Dat lukte voor de winterstop goed en dat hopen we te continueren. Als de jongens dan eenmaal bij het eerste mogen meetrainen of spelen hopen we dat ze een goede indruk achterlaten. Dat is prima voor hen, en ook voor Ajax.''