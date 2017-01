Lopez alweer vierde trainer dit seizoen Palermo

Maurizio Zamparini, voorzitter van Palermo, staat bekend om het wegsturen van trainers. Eugenio Corini was de derde trainer van dit seizoen. Zijn vertrek is nog niet bevestigd, maar Italiaanse media zagen nieuwe trainer Diego Lopez op het vliegveld.

Eerder dit seizoen moesten Davide Ballardini en Roberto De Zerbi het ontgelden als trainer. Voor beide coaches was het niet onverwacht. Zamparini heeft sinds zijn aanstelling in 2002 al 38(!) trainers voor de groep.



Palermo is voorlaatste in de Serie A. De ploeg moet zeventiende worden wil het zich handhaven op het Italiaans hoogste niveau. Het gat met Empoli bedraagt elf punten.