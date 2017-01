Ajax-coach Bosz: ''Wil niet over probeem praten bij Dolberg''

''Kaspers ontwikkeling verloopt zoals bij alle jonge spelers, daar maak ik me geen zorgen om'', citeerde Ajax Life de opvolger van Frank de Boer. ''Ik kijk iedere wedstrijd volledig terug en hij was weinig bij het spel betrokken. Dan moeten we kijken: ligt dat aan hem of zijn teamgenoten? Want als hij niet meer wordt aangespeeld, baart het me wel zorgen.''



''Ik vind overigens niet dat Dolberg het slecht doet. Absoluut niet'', benadrukte Bosz. ''Ik wil ook niet over een probleem praten. Hij heeft eventjes niet gescoord, zo’n fase heeft iedere spits. Hoe krijgen we hem weer aan het scoren? Dat kan zomaar zondag zijn. Kasper heeft de laatste wedstrijden amper kansen gemist.''