Kluivert blijft rustig: ''Geen probleem als Ajax een speler haalt''

De alom geprezen vleugelspits is niet bang dat Ajax een vervanger van El Ghazi aantrekt. Sam Larsson lijkt bovenaan het lijstje te staan: ''Ik ben nog jong, ik kijk nog rustig de kat uit de boom. Als Ajax een speler haalt dan is dat geen probleem, dan ontwikkel ik mij door bij Ajax A1 of Jong Ajax'', laat de zoon van Patrick Kluivert weten aan RTV Noord-Holland.



Kluivert junior droomt van speelminuten in de Amsterdam ArenA: ''Als kleine jongen ga je naar de ArenA om te kijken naar je idolen en ik ben er natuurlijk ook als ballenjongen geweest. Je wil daar zelf dan ook staan en als dat gebeurt zou dat wel heel gruwelijk zijn.''