Oud-Ajacied Ebecilio kiest voor avontuur bij APOEL Nicosia

Op Cyprus tekent Ebecilio een contract tot 2019. Bij de regerend kampioen van Cyprus komt de oud-Ajacied onder anderen keeper Boy Waterman tegen.



Ebecilio vertrok in 2013 bij Ajax waarna hij bij verschillende onbekende clubs speelde. Clubs als het Oekraïense Metallurg Donetsk, Qabala uit Azerbeidzjan en het Russische FC Mordovia Saransk passeerden de revue.



Bij Ajax kon Ebecilio vaak rekenen op een basisplaats. Zo had hij een plek in de basisformatie tijdens de kampioenswedstrijden van Ajax in 2011 en 2012 tegen respectievelijk FC Twente (3-1) en VVV-Venlo (2-0).