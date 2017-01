Peterson per direct van Utrecht naar Heracles

In 2014 kwam Peterson over van de academie van Liverpool FC. Met twee goals in twintig wedstrijden kon de 22-jarige aanvaller niet overtuigen in Utrecht. Het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Roda JC.



FC Utrecht haalde hem terug. En met succes. Vorig weekend scoorde Peterson de winnende tegen Sparta Rotterdam (1-2). Gisteren miste hij een strafschop in het duel met SC Cambuur.